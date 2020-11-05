Москва, , 19:09 — REGNUM О полной укомплектованности пациентами с COVID-19 больницы в Коммунарке (Москва) сообщил главврач медучреждения Денис Проценко, 5 ноября сообщает «Москва 24».

Больница в московском посёлке Коммунарка, предназначенная для пациентов с подозрением на коронавирус Kremlin.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании вакцинации населения — все новости»

"В социальных сетях начинаются такие достаточно хейтерские высказывания… за то, что мы обманываем людей, ковида нет, у меня в кругу никто не заболел», — добавил Проценко.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы ранее объявили, что в российской столице жёсткий карантин из-за COVID-19 пока вводить не будут.

Читайте ранее в этом сюжете: Проценко: врачи не подтвердили связь смертности от COVID-19 с группой крови