Санкт-Петербург, , 18:45 — REGNUM В Петербурге осенние школьные каникулы не станут продлевать после 8 ноября. Об этом заявила на своей странице в соцсети 5 ноября вице-губернатор Ирина Потехина. Она подтвердила, что 9 ноября школы вернутся к работе в обычном режиме. Но «дистанционка», которой так боятся многие родители, всё-таки будет.

Вход в школу №612 в Петербурге ИА REGNUM

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"Есть только одно нововведение, которое принципиально отличает вторую четверть этого учебного года от первой четверти: любой ребёнок по решению родителей может быть переведён на смешанную форму обучения. То есть он может остаться дома и заниматься дистанционно. А может через какое-то время вернуться в класс и заниматься очно», — заявила чиновница.

Чтобы уйти на смешанное обучение, родители должны подать соответствующее заявление, определить формы промежуточной и итоговой аттестации вместе с классным руководителем — с какой периодичностью будут проверяться домашние задания, как ребёнок будет писать контрольные и так далее, а также получить доступ к порталу дистанционного обучения.

«Там будет выложено расписание для каждого «виртуального класса» — с 5 по 11. Там же ребята смогут подключаться к самим онлайн-урокам, получать домашние задания. А также пользоваться «Удаленкой на продленке» — консультациями наставников-тьюторов из числа старшекурсников педуниверситета. Для младшей школы подготовлена отдельная программа», — объяснила Ирина Потехина.

Она вновь сослалась на опрос, который проводила среди пользователей интернета на своей странице «ВКонтакте», согласно результатам которого только 25% родителей готовы к дистанционной форме обучения.

«Остальные хотели бы, чтобы дети учились именно в школе. И у первой, и у второй группы есть свои серьёзные аргументы. Наша задача — в сегодняшних непростых условиях предоставить возможность учиться всем», — заявила Потехина.

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Ранее петербуржцы также через соцсети потребовали от губернатора Александра Беглова введения карантина, тотального или частичного, и перевода школьников и студентов на домашнее обучение, так как в Петербурге суточное число новых заражений коронавирусом перевалило за 1 тысячу.

Горожане также выразили недоумение тем фактом, что власти не готовы на непопулярные решения, вместо чего перекладывают ответственность за них на нерепрезентативные опросы «ВКонтакте».

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