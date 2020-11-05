Москва, 5 ноября 2020, 18:39 — REGNUM Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов назвал предложение депутата Госдумы от Дагестана Гаджимурада Омарова наградить бойца Хабиба Нурмагомедова званием Героя России личной инициативой.
«Наградить бойца Хабиба Нурмагомедова званием Героя России — личная инициатива депутата от СР Гаджимурада Омарова. Партийцы и лично я не считаем её обоснованной. Спортсменам давно такие награды не вручают. Тем более Хабиб участвует в коммерческих боях», — отметил Миронов в соцсетях.
Он напомнил, что последним спортсменом, получившим звание Героя России, был Александр Карелин.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, с инициативой присвоить звание Героя России Хабибу Нурмагомедову выступил депутат Госдумы от Дагестана Гаджимурад Омаров. По его словам, «такие ребята, как Хабиб, являются достойным примером для подражания подрастающего поколения».
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