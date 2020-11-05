Москва, 5 ноября 2020, 18:14 — REGNUM Жёсткий карантин пока вводить в Москве не планируется, заявил 5 ноября мэр города Сергей Собянин на телеканале «Россия-1».
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Отмечая, что коронавирусная эпидемия не спадает, глава российской столицы указал на «жёсткие меры», предпринимаемые за рубежом.
Как сообщало ИА REGNUM, МИД РФ ранее призвал сограждан воздержаться от поездок за рубеж — из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.
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