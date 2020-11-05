Подгорица, , 18:16 — REGNUM В ассоциации рестораторов Черногории из Подгорицы, Тивата, Будвы и Котора заявили, что они не будут соблюдать ограничительные меры института общественного здравоохранения страны, который призывает закрыть рестораны по всей стране из-за угрозы распространения коронавируса. В их письме, которое было направлено национальному координационному органу Черногории по инфекционным болезням, было указано, что они собираются организовать акцию протеста на площади независимости в Подгорице 6 ноября в 12:30 (по московскому времени). Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Пустое кафе Ольга Перегуд © ИА Красная Весна

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Как говорится в их заявлении, подписанном председателем ассоциации рестораторов Подгорицы Мирославом Шчепановичем, глава организации также присоединится к своим коллегам на акции протеста.

Напомним, что институт общественного здравоохранения Черногории раннее объявил, что школы и объекты общественного питания в Подгорице, Будве, Улцине и Цетине в полночь 6 ноября будут закрыты, и что ограничительные меры в стране продлятся ещё на 14 дней.