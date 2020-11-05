Екатеринбург, , 18:04 — REGNUM В Екатеринбурге одна из транспортных фирм собирается засудить пассажира, который отказывался надеть в автобусе маску. Об этом журналистам заявил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.

Водитель автобуса в маске Наталья Стрельцова

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Как пишет Е1.ru, из-за ковид-диссидента автобус долго простоял. В итоге график движения был сорван. Иск подала одна из частных фирм.

«Подан судебный иск, связанный с нанесением ущерба, потому что там весь график полетел, автобус долго стоял», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге возникали скандалы из-за пассажиров, которые отказывались надеть маски. В октябре глава города Александр Высокинский поддержал сознательных граждан, которые добиваются соблюдения всеми пассажирами масочного режима.

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