Санкт-Петербург, , 18:06 — REGNUM Власти Северной столицы подтвердили, что готовятся ужесточить эпидемические ограничения. Для этого будет вновь изменено мартовское постановление правительства Санкт-Петербурга №121, которое оговаривает все существующие рамки запретов и ограничений.

Здание Смольного Дарья Драй © ИА REGNUM

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Ранее горожане забросали страницу «ВКонтакте» губернатора Александра Беглова требованиями ввести тотальный или частичный карантин, а также отправить школьников и студентов на домашнее обучение.

«Ведется работа по подготовке изменений в Постановление №121 для того, чтобы противодействовать распространению коронавирусной инфекции. Решения будут приняты с учетом социальных и экономических последствий. Главная задача — сохранить здоровье людей», — цитирует издание «Мойка 78» аппарат вице-губернатора Евгения Елина.

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Напомним, ранее Елин и Беглов неоднократно заявляли, что Смольный не планирует жестких ограничений, чтобы не подводить экономику: дефицит бюджета в текущем году и так составит 100 млрд рублей. Тем не менее в последние дни в Петербурге фиксируют больше 1 тыс. зараженных коронавирусом в сутки, что вдвое превышает пиковые показатели первой волны пандемии.

По данным СМИ, среди обсуждаемых карантинных мер — обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет, обязательный перевод на удаленный режим работы части сотрудников предприятий, а также запрет на работу фуд-кортов в торговых центрах.

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