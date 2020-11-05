Брянск, 5 ноября 2020, 18:01 — REGNUM Новую пожарную машину для использования на аэродромах разработали на Брянском автомобильном заводе, входящем в Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей». Презентацию спецтранспорта провели 5 ноября в рамках видеоконференции на втором Международном пожарно-спасательном конгрессе, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Впервые аэродромная машина выехала на дороги в середине сентября 2020 года, когда возглавляла торжественную колонну на открытии Литейного моста в Брянске. Автомобиль оснащен пожарным насосом, объём цистерны для воды 11 кубометров, лафетный ствол может подавать воду на расстоянии 70 м и с дистанционным управлением. Пенобак вмещает 1,5 тысячи литров пенообразователя, система порошкового пожаротушения составляет 180 кг. Спецтранспорт позволит решать задачи при тушении пожаров и ликвидации аварий на воздушных судах и наземных объектах аэропортов.
Специальные аэродромные машины смогут потеснить автомобили иностранных производителей. В год на заводе планируют выпускать по 10 единиц, каждая будет комплектоваться индивидуально под заказчика.