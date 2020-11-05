Брянск, , 18:01 — REGNUM Новую пожарную машину для использования на аэродромах разработали на Брянском автомобильном заводе, входящем в Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей». Презентацию спецтранспорта провели 5 ноября в рамках видеоконференции на втором Международном пожарно-спасательном конгрессе, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Новая пожарная аэродромная машина 32.mchs.gov.ru

Впервые аэродромная машина выехала на дороги в середине сентября 2020 года, когда возглавляла торжественную колонну на открытии Литейного моста в Брянске. Автомобиль оснащен пожарным насосом, объём цистерны для воды 11 кубометров, лафетный ствол может подавать воду на расстоянии 70 м и с дистанционным управлением. Пенобак вмещает 1,5 тысячи литров пенообразователя, система порошкового пожаротушения составляет 180 кг. Спецтранспорт позволит решать задачи при тушении пожаров и ликвидации аварий на воздушных судах и наземных объектах аэропортов.

«Автомобиль имеет уникальную конструкцию. Очень мощный силовой агрегат позволяет разгонять машину полной массой до 85 км/ч за 40 секунд. Независимая подвеска и широкопрофильные шины позволяют двигаться по неподготовленной местности, а не только по территории аэродрома, — отметил заместитель главного конструктора АО «БАЗ» Валерий Константинов.

Специальные аэродромные машины смогут потеснить автомобили иностранных производителей. В год на заводе планируют выпускать по 10 единиц, каждая будет комплектоваться индивидуально под заказчика.