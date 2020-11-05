Москва, 5 ноября 2020, 17:53 — REGNUM В Москве не планируется применять жёсткие меры из-за усилившегося распространения коронавируса. Об этом 5 ноября сообщил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании вакцинации населения — все новости»
Столичный мэр отметил, что в других странах применяются «гораздо более жёсткие меры».
«Мы пока не предполагаем этого делать», — заявил мэр.
По его словам, с существующими вызовами система здравоохранения справляется.