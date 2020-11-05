Москва, , 17:53 — REGNUM В Москве не планируется применять жёсткие меры из-за усилившегося распространения коронавируса. Об этом 5 ноября сообщил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Сергей Собянин Mos.ru

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Столичный мэр отметил, что в других странах применяются «гораздо более жёсткие меры».

«Мы пока не предполагаем этого делать», — заявил мэр.

По его словам, с существующими вызовами система здравоохранения справляется.