Нижний Новгород, , 17:34 — REGNUM Настольную экологическую деловую игру «Как управлять отходами» представили в Нижнем Новгороде. Она нацелена на экологическое воспитание молодежи и будет распространятся по школам, вузам и библиотекам. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области 5 ноября.

Мусор Иван Шилов © ИА REGNUM

По задумке организаторов, игра будет повышать уровень экологической грамотности населения.

«В формате игры детям всегда легче усваивать любую информацию, даже такую специфическую, как обращение с отходами. Сейчас в стране настольных игр с подобной тематикой нет. Мы рады, что в Нижегородской области появился такой формат обучения обращению с отходами. Для нас важно заниматься экологическим воспитанием молодежи», — сказал министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

Авторы игры рассказали, что она рассчитана на школьников 5−7 классов и ее прохождение занимает 20−25 минут.

«Играть могут от двух до четырех человек. Карточки при новом старте тасуются, поэтому и поле каждый раз новое, игра становится интереснее, а условия не позволяют схитрить», — рассказал один из авторов игры, руководитель по связям с общественностью компании «Управление отходами-НН» Денис Вотинцев.