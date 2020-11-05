Санкт-Петербург, , 17:11 — REGNUM Затворы всех водо‑ и судопропускных сооружений на дамбе в Финском заливе полностью закрыты из-за угрозы наводнения. Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру временно остановлено. Об этом сообщили в дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС)

Дамба КЗС

«Акватория Невской губы защищена от воздействия морского нагона», — заявили в пресс-службе КЗС. Напомним, причиной наводнений и угрозы наводнений в Петербурге является нагонная волна из Финского залива в устье Невы. Дамба предотвращает эту волну.

«Расчетное время открытия затворов КЗС — 21−22 часа 5 ноября 2020 года, и может быть изменено в зависимости от гидрологической обстановки», — проинформировали в дирекции дамбы.

Напомним, по данным гидрометцентра, начиная с 16−19 часов, на акватории восточной части Финского залива ожидается усиление западного, северо-западного ветра в порывах до 25 м/с. Это является штормовым ветром.

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