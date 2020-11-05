Энгельс, Саратовская область, , 16:53 — REGNUM В финал конкурса талантливых школьников «Большая перемена», завершившийся в Артеке, прошли 1200 учащихся 8−10 классов из всех регионов России. Проект реализован президентской платформой «Россия — страна возможностей».

Ученики 11 классов, победившие в финале, получили по 1 миллиону рублей на оплату обучения и до 5 баллов к портфолио достижений при поступлении в вузы. Учащиеся 9 и 10 классов получили по 200 тысяч рублей на оплату образования или покупку образовательных гаджетов. 20 школ получили по 2 миллиона рублей на развитие образовательных возможностей. Все финалисты (1 200 человек) смогут поехать в «Артек».

Одна из победительниц конкурса, 15-летняя Софья Лобанова — ученица 9 класса «Образовательного центра им. М.М. Расковой» города Энгельса Саратовской области.

«Я очень люблю историю России и считаю, что пока мы живем на этой планете, наша задача — помнить! Поэтому в конкурсе «Большая Перемена» я выбрала направление «Помни». Считаю, что нужно быть патриотом своей страны и сделать все для того, чтобы люди помнили историю своего народа, чтили его традиции и передавали их следующим поколениям», — рассказала Софья журналистам.

«Я активно участвую в проектной деятельности, посвященной патриотизму. Одна из моих работ связана с поиском неизвестного солдата, моего земляка, освободителя концлагеря Освенцим. Мы с моим педагогом истории и классным руководителем Галиной Владимировной Войновой, используя определенный алгоритм, смогли найти такого человека. Это уроженец села Самойловка Саратовской области — Иван Федорович Борщев. Также мы задались еще одной целью — вернуть имя на историческую Родину и найти его родственников. И нам это удалось! Мы нашли внука Ивана Фёдоровича, который живёт в моем родном городе Энгельсе. Это Юрий Владимирович Дубровин. Он инвалид по зрению, незрячий с детства. Мы передали ему наградные листы и рассказали результаты исследования. Трудно передать словами, что чувствует слепой человек, поглаживая наградные листы его деда, а скупая мужская слеза катится по щеке», — продолжила Софья Лобанова.

«Юрий Владимирович очень хочет побывать на могиле своего деда, недалеко от Освенцима. В рамках встречи с Сергеем Владиленовичем Кириенко на конкурсе «Большая Перемена» мне удалось поговорить с Сергеем Владиленовичем на эту тему. Он пообещал, что после окончания пандемии, сможет реализовать мечту Юрия Владимировича», — подчеркнула 9-классница.

«Хочу сказать, что «Большая перемена» — замечательный конкурс, который стал для меня толчком к росту. Этот проект закалил меня, я стала увереннее в себе и своих силах. Огромное спасибо всем организаторам конкурса за такую уникальную возможность. Также благодарность хочу выразить Саратовская области за организацию поездки, моей школе и одноклассникам за поддержку, моему наставнику Галине Владимировне Войновой за помощь, и конечно, моей любимой маме Анне Павловне Лобановой, которая на протяжении всей жизни и конкурса поддерживает и направляет меня. Хочется, чтобы в следующем году в конкурсе «Большая Перемена» поучаствовало еще больше ребят из всех регионов России. Ведь это прекрасная возможность проявить и реализовать себя», — завершила свой рассказ Софья Лобанова.