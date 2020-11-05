Челябинск, , 16:39 — REGNUM В Челябинской области пока не планируется переводить школы на дистанционную работу. Об этом сообщили журналистам в региональном минобразования.

Ребенок на дистанционном образовании (с) ИА REGNUM

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Таким образом, 9 ноября каникулы закончатся и школьники вернутся к очному обучению. Этому благоприятствует и эпидемиологическая обстановка в образовательных учреждениях. Пока на карантин по ОРВИ закрыто всего три класса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области после каникул часть школьников будет неделю на дистанционке. Также планы по дистанту имеются в Курганской области.