Вашингтон, , 16:31 — REGNUM Порядка 103 тыс. новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в США за прошедшие сутки, это рекордное число с начала пандемии, сообщает 5 ноября университет Джонса Хопкинса, ведущий официальную статистику эпидемии в стране.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным университета, за сутки от последствий заражения скончались 1097 человек.

В частности, за минувшие 24 часа в США был выявлен 102 831 новый случай заражения коронавирусом.

С учетом этих данных, в США выявлено 9 488 591 случай заражения коронавирусом, из них умерли более 233,7 тыс. пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по подсчетам университета Хопкинса, во всем мире коронавирусом заражены почти 48,2 млн человек, более 1,2 млн из которых умерли.

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