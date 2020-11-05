Нижний Новгород, , 16:27 — REGNUM За январь — сентябрь 2020 года в Нижегородское региональное управление Роспотребнадзора поступило 6 255 жалоб потребителей на нарушение их прав. Это на 8,6% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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Наиболее часто жители региона жалуются на плохое качество услуг в сфере розничной торговли — на ее долю приходится 34,5% случаев обращений в надзорный орган.

В Роспотребнадзоре отмечают, что из-за распространения коронавирусной инфекции и введения мер по борьбе с ней, в Нижегородской области произошел резкий рост объема продаж через интеренет-магазины или размещенные в глобальной сети торговые платформы.

Также это повлияло на рост числа жалоб граждан, воспользовавшихся их услугами — в сравнении с аналогичным периодом минувшего года количество обращений потребителей в Роспотребнадзор возросло на 41%.

При этом нижегородцы чаще всего жалуются на отсутствие достоверной информации о товарах и продавцах, на несоблюдение сроков доставки товаров и на реализацию некачественной или некомплектной продукции.