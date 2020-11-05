Брянск, , 16:31 — REGNUM Положительный тест на коронавирус подтверждён у заместителя губернатора Брянской области Юрия Мокренко. Политик чувствует себя удовлетворительно, лечится в Брянске. Заместитель губернатора использовал средства защиты, но не смог уберечься от заражения, сообщает издание «Брянские новости».

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Юрий Мокренко курирует управления по охране и сохранению историко-культурного наследия и физической культуры и спорта региона.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Брянской области Александр Богомаз участвует в испытаниях российской вакцины от коронавируса Sputnik V, в конце октября 2020 года ему был введён второй компонент вакцины.