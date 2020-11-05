Иваново, , 16:22 — REGNUM Жителям Ивановской области рекомендовано минимизировать число контактов. Соответствующие изменения внесены 5 ноября в указ губернатора «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности», сообщает ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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»Рекомендовать жителям Ивановской области минимизировать число контактов с другими лицами, за исключением лиц, совместно проживающих в одном помещении», — говорится в документе.

Также руководителям исполнительных органов государственной власти, местного самоуправления, федеральных органов власти рекомендовано изменить режим рабочего времени на период действия режима повышенной готовности, установив начало рабочего дня на 10:00.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ивановской области 5 ноября объявлено о введении полной самоизоляции для жителей старше 65 лет. Также принято решение продлить каникулы для школьников ещё на неделю — до 15 ноября.

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