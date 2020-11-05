Москва, , 16:22 — REGNUM В Москве в офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве, основателем которого является Алексей Навальный, проходят обыски. Об этом 5 ноября на своей странице в Twitter сообщила пресс-секретарь фонда Кира Ярмыш.

Согласно информации, обыски проводятся судебными приставами. С каким из уголовных дел в отношении ФБК связаны эти действия, неизвестно, уточнила Ярмыш.

Также она отметила, что представители правоохранительных органов изъяли технику и «диско-шар».

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