Москва, , 16:18 — REGNUM Введение в России выборной системы директоров школ не решит проблем российского школьного образования. Об этом 5 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявил член федерального политического совета «Партии Роста», общественный омбудсмен по вопросам образования при уполномоченном по защите прав предпринимателей Амет Володарский. Так он прокомментировал инициативу партии «Новые люди», которая предложила сделать должность директора школы выборной.

«Сегодня руководители учебных заведений находятся между молотом и наковальней — с одной стороны, от них требуют эффективной работы, с другой — ограничивают любые инициативы, — сказал Володарский. — Из-за отсутствия академической автономности директора школ вынуждены строго придерживаться Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), которые не успевают за современной жизнью и ее требованиями. Попытки одновременно угодить обществу в лице учеников и родителей и государству, настаивающем на единообразии, часто приводят к профессиональному выгоранию руководителей школ».

Как полагает Володарский, необходимо предоставить школе академическую свободу.

«Для того, чтобы создать благоприятные условия и для детей, и для педагогов, директора учебных заведений должны иметь право самостоятельно выбирать программы обучения и методики, опираясь на последние разработки профессионального сообщества и учитывая запросы общества и государства», — сказал эксперт.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что партия «Новые люди» выступила с предложением сделать выборной должность директора школы.