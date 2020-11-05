Амстердам, 5 ноября 2020, 15:57 — REGNUM Суд Нидерландов по делу о крушении малайзийского Boeing на Украине в 2014 году может запросить у обвинения раскрыть данные о некоторых анонимных свидетелях, которых хочет допросить защита обвиняемого гражданина России Олега Пулатова. Об этом сегодня, 5 ноября, на слушаниях заявил председательствующий судья Хендрик Стейнхейс.
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В противном случае, добавил он, встает вопрос, как эти люди могут быть идентифицированы, если суд разрешит это.
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Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября суд в Амстердаме вновь приступил к судебным заседаниям по делу о крушении малайзийского Boeing на Украине в 2014 году. Они проходят в особо охраняемом комплексе «Схипхол».
В середине октября МИД РФ заявил, что Россия прекращает своё участие в трёхсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами по делу о крушении лайнера «Малайзийских авиалиний» на Украине в 2014 году. Ответственность за их срыв российское внешнеполитическое ведомство возложило на официальную Гаагу.
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