Амстердам, , 15:57 — REGNUM Суд Нидерландов по делу о крушении малайзийского Boeing на Украине в 2014 году может запросить у обвинения раскрыть данные о некоторых анонимных свидетелях, которых хочет допросить защита обвиняемого гражданина России Олега Пулатова. Об этом сегодня, 5 ноября, на слушаниях заявил председательствующий судья Хендрик Стейнхейс.

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«Это возможно, что в ходе расследования, которое все ещё продолжается, будут установлены личности некоторых анонимных свидетелей. Вероятно, мы должны заслушать, что об этом скажет обвинение», — приводит РИА Новости слова Стинхейса.

В противном случае, добавил он, встает вопрос, как эти люди могут быть идентифицированы, если суд разрешит это.

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Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября суд в Амстердаме вновь приступил к судебным заседаниям по делу о крушении малайзийского Boeing на Украине в 2014 году. Они проходят в особо охраняемом комплексе «Схипхол».

В середине октября МИД РФ заявил, что Россия прекращает своё участие в трёхсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами по делу о крушении лайнера «Малайзийских авиалиний» на Украине в 2014 году. Ответственность за их срыв российское внешнеполитическое ведомство возложило на официальную Гаагу.

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