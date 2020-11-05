Красногорск, , 15:56 — REGNUM С начала 2020 года в Московской области построено 58 объектов социальной инфраструктуры. Об этом 5 ноября сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

«В их число вошли медицинские учреждения, пристройки и школы, детские сады, спортивные и культурные объекты, музеи и храмы», — отмечено в сообщении.

Больше всего соцучреждений с начала 2020 года было построено в Химках. Второе место по этому показателю занял Красногорск. Замыкает тройку лидеров Королёв. Самым масштабным соцобъектом 2020 года стал перинатальный медицинский центр в деревне Лапино Одинцовского городского округа.

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