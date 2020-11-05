Салехард, , 15:54 — REGNUM В Салехарде открылись тёплые остановки с обеззараживателями воздуха. Об этом с своём Instagram-аккаунте сообщил мэр столицы Ямала Алексей Титовский.

Screenshot Www.instagram.com/titovsky_al/

Антиковидные остановки появились у детской поликлиники на ул. Республики, у окружной поликлиники на ул. Мира и на рынке «Дары Ямала» с обеих сторон.

По заверениям главы Салехарда в городе в ближайшее время появятся ещё шесть тёплых остановочных комплекса: около магазина «ЕвроСмак», у Храма св. Апостолов Петра и Павла, у Обдорской гимназии на ул. Республики, у школы №4 на ул. Мира, около магазина «Авангард» на ул. Чубынина и на конечной 3 и 4 автобусных маршрутов в микрорайоне Ямальский.

«До конца недели на всех остановках появятся баннеры со специальными QR-кодами. С их помощью в режиме реального времени можно увидеть, через сколько прибудет автобус и когда ждать следующий. Это частично решит проблему со сбоями в работе электронных табло», — добавил Алексей Титовский.