Волгоград, , 16:02 — REGNUM Режим повышенной готовности оспаривает в суде один из жителей Волгограда. Мужчина считает, что постановление губернатора незаконное, ношение масок ущемляют его конституционные права, а коронавирус не что иное, как «исполнившееся пророчество Иоана Богослова», сообщили ИА REGNUM 5 ноября в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании вакцинации населения – все новости»

Мужчина обратился в Волгоградский областной суд с административным исковым заявлением об оспаривании Постановления главы региона «О введении режима повышенной готовности…». Истец считает, требования об обязательном использовании масок негативно отражаются на состоянии его здоровья и ущемляют его конституционные права. Термин «Covid» мужчина расшифровывает как клеймо на животном (Cow — корова и ID — идентификатор), самоизоляция считает симптомом психического расстройства, а введение масочного режима, по его мнению, «стало исполнившимся пророчеством Иоана Богослова». Свои доводы волгоградец обосновывает заключением некоего немецкого патологоанатома, исследованиями независимой комиссии врачей и мнением бывшего санитарного врача Москвы, видеороликами из интернета.

«Как полагает истец, «на территории Волгоградской области не было и нет ни пандемии, ни вспышки коронавирусной инфекции». Кроме того, он отмечает, что из-за нежелания надевать маску ему было отказано в приёме в нескольких учреждениях: областной клинической психиатрической больнице №2, МФЦ Ворошиловского района Волгограда, ГСУ МВД по Волгоградской области; администрации Ворошиловского района Волгограда, что, по мнению истца, также нарушает его права. Истец указывает также, что в оспариваемом постановлении отсутствует печать и подпись. Просит признать его незаконным», — уточнили в суде.

Слушание по делу перенесли на 11 ноября, чтобы истец мог привести исковое заявление к нормативным требованиям.