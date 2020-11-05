Красногорск, , 15:35 — REGNUM В Московской области движение по третьему участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) начнётся 11 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера Марата Хуснуллина, передаёт агентство «Москва».

В эту дату состоится официальное открытие ЦКАД-3. Третий участок проходит к северу и северо-востоку от Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость проезда по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Московской области составит 2,5 рубля за километр.

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