Махачкала, , 15:33 — REGNUM В самолете, выполнявшем рейс по маршруту Махачкала — Москва, скончался ребенок. Ему был всего год, он летел в столицу вместе с родителями в сопровождении медицинского работника, сообщили 5 ноября в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

По данному факту организована доследственная проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины случившегося и дана оценка действиям родителей и экипажа самолета.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года ребёнок скончался на борту самолёта авиакомпании Pegasus Airlines во время рейса Бишкек — Стамбул.

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