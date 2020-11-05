Берлин, , 15:12 — REGNUM Кроссовер KIA Sorento четвертого поколения стал лауреатом премии «Золотой руль» (Das Goldene Lenkrad), которая считается наиболее престижной автомобильной премией Германии. Об этом 5 ноября сообщается на официальном сайте компании KIA.

Учредителями и организаторами премии являются издания Auto Bild и Bild am Sonntag. Городской кроссовер KIA Sorento признан победителем в номинации «Большие внедорожники». Соперниками Sorento были такие модели, как Aston Martin DBX и BMW X6.

Отмечается, что автомобили KIA становятся лауреатами премии «Золотой руль» второй год подряд. В 2019 году кроссовер KIA XCeed становился победителем в номинации «Лучший автомобиль в ценовой категории до 35 000 евро».

В заключительном этапе соревнований автомобили тестировали на трассе DEKRA Lausitzring. Новый KIA Sorento набрал наибольшее количество очков в своей категории.

Кроме того, читатели двух изданий проголосовали за флагманский кроссовер корейской компании в финальном туре категории «Большие внедорожники», новая электрифицированная модель также получила признание экспертного жюри из 18 человек.

Напомним, KIA Sorento четвертого поколения, основанный на совершенно новой платформе корейской марки, поступил в продажу на авторынок Европы в начале четвертого квартала 2020 года.

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