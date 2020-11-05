Ташкент, , 15:02 — REGNUM Генеральная прокуратура Узбекистана отказалась возбуждать уголовное дело против автопроизводителя UzAuto Motors. Об этом написал депутат законодательной палаты Олий Мажлиса Расул Кушербаев в своем Телеграм-канале.

Запрос в прокуратуру направила группа депутатов. Основанием стала проверка антимонопольного комитета. Депутаты попросили генерального прокурора проверить нарушение законодательства в сфере защиты прав потребителей и коррупции.

В возбуждении уголовного дело отказано в связи с отсутствием события преступления. Ранее антимонопольный комитет установил, что автопроизводитель завышал стоимость автомобилей.

30 октября Ташкентский городской суд удовлетворил жалобу UzAuto Motors на решение антимонопольного комитета. Решение специализированной комиссии комитета признанно недействительным.