Волгоград, , 15:02 — REGNUM Почётный гражданин города-героя Волгограда, один из основателей скоростного трамвая Михаил Зозуля скончался 5 ноября, сообщает пресс-служба Волгоградской городской думы. До своего 89-летия он не дожил один день.

Михаил Зозуля почти половину своей жизни отдал становлению и формированию системы городского электрического транспорта. 35 лет он возглавлял волгоградское предприятие городского электротранспорта. В 1984 году при его непосредственном участии в Волгограде запустили первую очередь скоростного трамвая. Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РСФСР, Почётный работник транспорта России награждён орденом Октябрьской Революции, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы Народов. В 2004 году за выдающиеся заслуги в области развития и совершенствования электротранспорта Михаилу Зозуле было присвоено Звание «Почётный гражданин города-героя Волгограда».

Соболезнования родным и близким покойного выразили депутаты Волгоградской городской думы.