Вена, , 14:59 — REGNUM В посольстве России в Австрии пока не могут подтвердить информацию о том, что среди задержанных по делу о теракте в Вене есть граждане России. Об этом 5 ноября заявили в дипмиссии.

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«В контактах посольства с представителями австрийских правоохранительных органов вопрос о возможном наличии у кого-либо из задержанных в связи с терактом в Вене российского гражданства со стороны партнеров не поднимался», — подчеркнул представитель дипломатического ведомства.

Он добавил, что никаких обращений на этот счёт в посольство не поступало.

«Посольство ожидает официальное подтверждение», — добавили дипломаты.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября в Вене была совершена серия нападений со стрельбой в шести местах, в том числе рядом с синагогой. Полиция ликвидировала одного из стрелков. В результате пять человек погибли и 22 получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Как заявил начальник полиции Вены Герхард Пюрстль, по этому делу были задержаны 14 человек. У некоторых есть двойное гражданство. Их возраст варьируется от 18 до 26 лет. глава полицейского ведомства уточнил, что речь идёт о гражданах Австрии, Турции, Северной Македонии, Бангладеш и России.