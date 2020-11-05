Воронеж, , 14:50 — REGNUM Режим обязательной самоизоляции вводится для граждан старше 65 лет на территории Воронежской области. Решение принято региональным оперативным штабом 5 ноября, сообщается в телеграм-канале правительства Воронежской области.

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«По решению оперштаба самоизоляция для воронежцев старше 65 лет становится обязательной. Больничные листы при необходимости они смогут оформить дистанционно, в электронном формате», — говорится в сообщении.

В связи с принятым решением в регионе активизируют работу волонтёров по доставке продуктов, медикаментов пожилым людям.

Как сообщало ИА REGNUM, с 9 ноября в Воронежской области школьники с 7 по 11 класс переводятся на дистанционную форму обучения, ученики 5−6 классов будут учиться по смешанной системе. Полностью очный формат обучения оставили только для учеников с первого по четвёртый класс.

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