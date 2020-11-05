Чебаркуль, Челябинская область, , 14:46 — REGNUM В Челябинской области жительница села Мисяш пожаловалась прокурору региона Виталию Лопину на проблемы с автобусным сообщением. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Лопин провёл приём граждан в Чебаркульском районе. Пришедшая к нему гражданка и рассказала о том, что транспортное обслуживание населения не организовано надлежащим образом. В частности, нет автобусов по маршруту № 15 «Куйбышевский-ЦРБ Барановка». В связи с этим местные жители не могут уехать на работы, а также в медицинские и образовательные учреждения.

Всего на приём пришли шесть граждан. По всем обращениям прокурор поручил провести проверки.