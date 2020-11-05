Тбилиси, , 14:46 — REGNUM Члены правительства Грузии обсуждают введение новых мер по предотвращению распространения коронавируса в стране, в том числе ограничения на передвижение населения. Об этом, как сообщает правительственная пресс-служба, 5 ноября сообщила вице-премьер Грузии, министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили на брифинге.

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Она рассказала, что не предполагается вводить масштабных ограничений. Рассматриваются варианты запрета на перемещения в выходные дни или в вечернее время. Также в качестве мер по профилактике пандемии возможна приостановка работы торговых центров или рынков.

«Все должны очень хорошо понимать, будут ли вводиться ограничения, зависит от каждого из нас, насколько правильно мы носим маски, насколько детально будем следовать указаниям», — отметила Цкитишвили.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 5 ноября в Грузии выявили 49 218 носителей коронавируса, в том числе 2401 — за последние сутки. С начала месяца в стране растет количество выявленных случаев заражения в день.

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