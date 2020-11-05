Сиэтл, США, , 14:41 — REGNUM Концентрация витамина D во время беременности может влиять на формирование когнитивных способностей будущих детей. К такому выводу пришли американские ученые во главе с Мелиссой Мелоу из Научно-исследовательского института детства в Сиэтле по результатам проведённого исследования. Статья опубликована в журнале The Journal of Nutrition.

Участие в исследовании приняли более тысячи женщин на втором триместре здоровой одноплодной беременности и их дети, когда они достигли возраста четырёх-шести лет. Анализ данных показал, что высокий уровень витамина D у беременных оказался связан с высокими показателями IQ у их детей в возрасте от 4 до 6 лет.

Учёные полагают, что результаты их исследования могут помочь в разработке рекомендаций по питанию для беременных, а также для людей с высоким риском возникновения дефицита витамина D.