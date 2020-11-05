Челябинск, , 14:36 — REGNUM Мэрия Копейска Челябинской области должна предоставить сироте жильё. Такое решение поддержал Челябинский облсуд, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По обращению гражданина ранее была проведена проверка. Выяснилось, что заявитель включён в список лиц, которых мэрия должна обеспечить жилым помещением. Но оно ему до сих пор не предоставлено.

В интересах гражданина прокурор Копейска обратился в суд с требованием выдать ему благоустроенное жильё площадью не менее 18 кв. метров. Суд удовлетворил это требование. Однако ответчик подал апелляцию. Но областной суд не стал менять предыдущее решение.