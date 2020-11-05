Москва, , 14:40 — REGNUM Урожай сахарной свёклы в 2020 году может быть примерно на пятую часть ниже прошлогодних показателей. Об этом 5 ноября заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Свекла (сс) outsideclick

По его словам, в отличии зерновых, плодоовощные культуры не демонстрируют высокой урожайности в Росси в 2020 году.

«Например, по сахарной свёкле урожайность будет ниже прошлогодней примерно на 20%. Не смогу сказать, что радует урожайность подсолнечника. Урожайность на 6−10% ниже прошлогодней. Картофель убран на 94% площадей и его урожайность будет близка к прошлогодней, но в прошлом году его тоже не много собрали», — сказал Вильфанд.

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