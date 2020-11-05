Майкоп, , 14:36 — REGNUM В Адыгее 6 ноября пройдет ежегодная всероссийская акция «Этнографический диктант». Он будет проводиться в 2020 году из-за пандемии коронавируса на единственной площадке — в Национальной библиотеке в городе Майкопе. Организаторы акции сообщают, что предварительно ожидается участие в диктанте около 25 человек.

Это будут представители национальных культурных объединений и общественных организаций, направлены приглашения также в духовное управление мусульман республики и Майкопскую и Адыгейскую епархию Русской православной церкви, сообщил ИА REGNUM 5 ноября Константин Щербаков — заместитель председателя комитета Республики Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками и средствам массовой информации.

Напомним, так же, как и для всех остальных субъектов РФ, диктант для жителей Адыгеи будет состоять из вопросов, посвященных истории и этнографии России, а также десяти вопросов о самой республике. В акции могут принять участие в сети интернет все желающие. Она проводится по всей стране с 3 по 8 ноября. За все годы проведения диктанта в его написании приняли участие около 5000 жителей Адыгеи.