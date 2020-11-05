Кейптаун, , 14:37 — REGNUM Бюст первого космонавта Земли Юрия Гагарина открыли на западе Южно-Африканской Республики. Об этом 5 ноября рассказал представитель Генконсульства РФ в Кейптауне.

«Торжественная церемония открытия бюста состоялась на территории научного центра Национального космического агентства ЮАР (SANSA) в городе Херманус», — приводит его слова ТАСС.

Также известно, что данный бюст Гагарина является первым в ЮАР, он был сделан по эскизу другого советского космонавта — Алексея Леонова — и доставлен из Москвы. Инициатором установки стало Генконсульство РФ в Кейптауне, в проекте также принял участие международный благотворительный общественный фонд «Диалог культур — Единый мир».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября стало известно, что решение о переходе в режим самоизоляции из-за контакта с заразившимся коронавирусом принял президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса.