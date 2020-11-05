Краснодар, , 14:32 — REGNUM Меры по контролю за соблюдением эпидемиологических мер объектами бизнеса усиливают в Краснодарском крае. Об этом было объявлено на заседании регионального оперативного штаба 5 ноября, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

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«Организуйте ежедневные рейды. Этап просьб и убеждения пройден. Будем приостанавливать деятельность бизнеса, который не готов выполнять карантинные мероприятия», — дал поручение губернатор Вениамин Кондратьев своему заместителю Александру Руппелю.

В регионе, в частности, намерены увеличить количество мониторинговых групп, которые проверяют работу предприятий общепита.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, губернатор заявил, что пока на Кубани карантин или другие дополнительные ограничительные меры вводиться не будут, однако будет усилен контроль за соблюдением уже действующих мер. В частности, в крае с 16 октября действует обязательный масочный режим для предприятий, организаций и жителей, однако далеко не везде он исполняется.

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