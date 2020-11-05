Екатеринбург, , 14:37 — REGNUM В Свердловской области зафиксировали 1723 больных COVID-19 в состоянии средней тяжести и тяжёлом состоянии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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327 пациентов с инфекцией находятся в тяжёлом состоянии (252 — в реанимации, из них 168 — на ИВЛ), ещё 1396 — в состоянии средней тяжести. Остальные больные чувствуют себя удовлетворительно.

Всего в регионе выписали по выздоровлении 29 714 человек, из них 283 — за минувшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 807 случаев смерти от COVID-19.

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