Екатеринбург, 5 ноября 2020, 14:37 — REGNUM В Свердловской области зафиксировали 1723 больных COVID-19 в состоянии средней тяжести и тяжёлом состоянии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
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327 пациентов с инфекцией находятся в тяжёлом состоянии (252 — в реанимации, из них 168 — на ИВЛ), ещё 1396 — в состоянии средней тяжести. Остальные больные чувствуют себя удовлетворительно.
Всего в регионе выписали по выздоровлении 29 714 человек, из них 283 — за минувшие сутки.
Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 807 случаев смерти от COVID-19.
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