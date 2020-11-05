Пенза, , 14:36 — REGNUM Пензенское областное отделение Русского географического общества в рамках деятельности экологического движения «Зеленая волна» разрабатывает новый пешеходный маршрут «Большая арбековская тропа». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По маршруту будущей тропы хорошо сохранились лесные дороги, но многие из них заросшие, либо засыпаны обломками деревьев. В связи с этим, огибая овраги, придется расширить маршрут, отметил член пензенского отделения РГО Владимир Соколов.

Тропа, предположительно, соединит Западную поляну и Арбеково и будет общей протяженностью до 9 км, где планируется установить информационные стенды и указатели для посетителей о жизни обитателей экомаршрута.

ИА REGNUM напоминает, в сентябре в Ростовской области открыли новый экологический маршрут «Раздорские склоны». Первыми совершили пешую прогулку длиною 1,5 километра ученики Раздорской средней школы. Туристическая зона расположена в Усть-Донецком районе между хутором Коныгиным и станицей Раздорской. По пути следования оборудовано пять остановок, на каждой из которых размещены информационные стенды. Это «Раздорские склоны», «Животные», «Растительный мир», «Голоса птиц» и «Насекомые». Здесь представлено свыше 660 видов растений, около 1800 видов животных и насекомых, в том числе занесённых в Красную книгу.

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