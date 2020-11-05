Москва, , 14:31 — REGNUM С 9 ноября в ночное время в столице ожидаются заморозки. Об этом 5 ноября заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, до 9 ноября температура в столице будет на 5−6 градусов выше нормы. Но уже с 9 ноября ожидается резкое изменение показателей столбиков термометров.

«В понедельник дневная температура будет около 4−5 градусов. А во вторник-четверг ночные температуры будут отрицательные, а днём температура будет от 0 до +5 градусов. Температура возвращается к своим климатическим значениям, от которых мы уже отвыкли», — сообщил Вильфанд.

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