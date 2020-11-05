Челябинск, , 14:26 — REGNUM В Челябинской области будут восстановлены права дольщиков восьми многоквартирных проблемных домов. Такое решение принял наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков, сообщает пресс-служба губернатора.

Речь идёт, в частности, о долгострое «Уральской строительной компании», шести домах ЖК «Бриз», а также о доме ООО «Регионпроект» в городе Копейске. Четыре многоэтажки ЖК «Бриз» достроят. А дольщики двух очередей получат компенсации. Всего предстоит восстановить права более 500 участников долевого строительства.

Будет достроен и дом в Копейске. Там квартир ждут 150 дольщиков. А 124 дольщикам дома ООО «Уральская строительная компания» выплатят денежные компенсации.