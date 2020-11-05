Москва, , 14:25 — REGNUM Зима 2020−2021 года не будет настолько же тёплой, как в предыдущем году, когда климатические показатели были аномально высокими. Об этом 5 ноября заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«С большой степенью вероятности можно сказать, что не ожидается аномально-тёплая зима как в прошлом году. Зима будет холоднее», — сказал Вильфанд.

При этом температурные показатели предстоящей зимы всё равно будут выше климатической нормы.

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