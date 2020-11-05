Ульяновск, , 14:20 — REGNUM В Ульяновской области за неделю заболеваемость ОРВИ снизилась, но продолжает значительно превышать эпидпорог. В том числе более чем вдвое — среди несовершеннолетних от 15 лет и старше. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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По данным ведомства, за последнюю неделю (с 28 октября по 3 ноября) ОРВИ заболели 10 825 жителей. Это на 3,38% меньше по сравнению с предыдущей неделей (с 21 по 27 октября), но на 51% выше недельного эпидемического порога по совокупному населению.

В управлении отмечают, что эпидпорог превышен на 2,4% среди детей в возрасте от семи до 14 лет, на 243,7% — среди несовершеннолетних от 15 лет и старше.

За неделю в больницы с диагнозами ОРВИ госпитализированы 37 человек, что на 48% больше, чем было на предыдущей неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в целях повышения качества оказания помощи создадут рейтинг руководителей медицинских учреждений, также планируется внедрить систему менеджмента качества оказания медицинской помощи и бережливые технологии.