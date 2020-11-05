Москва, , 14:19 — REGNUM Рост наличной денежной массы в России отмечается с весны 2020 года. Сегодня эксперты обращают внимание, что в первой половине осени российские граждане вновь уходят в кэш (превращение безналичных денег в наличные), заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Этому есть вполне логичные объяснения. Во-первых, деловая активность экономики страны после небольшого всплеска в августе, вновь замедлилась.

Появились существенные риски ухода экономики в тень, особенно предприятий малого и среднего бизнеса. Да и объем рынка «серых» зарплат в России по-прежнему оказывает влияние на высокую востребованность наличных средств.

Ключевая ставка ЦБ на сегодня находится на исторически низком уровне 4,25%, доходы по банковским депозитам зачастую еще ниже.

Жители России инвестируют в другие финансовые, более высокодоходные инструменты. Те же доллар и евро подросли к рублю за 10 месяцев текущего года на 30% и 35% соответственно.

Повышение доли наличных денег в экономике — это мировой тренд и в России, и во многих страна мира, включая Францию, Германию, США и другие страны.

Но в России, зачастую, взятые из банков денежные средства просто проедаются на фоне отсутствия работы или заморозки бизнеса в том же туристическом бизнесе», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на начало октября 2020 года на руках у граждан России находилось свыше 12,1 трлн рублей наличных денег.

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