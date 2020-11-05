Тбилиси, , 14:26 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Грузии из-за того, что на улицах начались массовые акции протеста, будет хуже, чем ожидалось ранее. Это заявление, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 5 ноября сделал премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании межведомственного комитета, выступая по видеосвязи.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: вторая волна накрыла планету – все новости»

«Ситуация будет тяжелее, чем мы ожидали, поскольку мобильность, вызванная уличными акциями, конечно, прямо связана с быстрым ростом инфицирования. Поэтому необходима полная мобилизация абсолютно всех министерств и соответствующих ведомств», — сказал Гахария.

Оппозиционные партии Грузии не признали итоги прошедшего 31 октября голосования на выборах в парламент. Они начали выводить своих сторонников на акции протеста и требуют проведения новых выборов.

Премьер-министр страны отметил, что необходимо разработать комплекс мер, которые помогут исправить эпидемиологическую ситуацию. Он также подчеркнул, что речь не идет о том, чтобы вводить системные ограничения, а о «точечных» мероприятиях.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 5 ноября в Грузии выявили 49 218 носителей коронавируса, в том числе 2401 — за последние сутки. SARS-CoV-2 ранее также выявили у Гахарии. Он работает в дистанционном режиме.

Читайте ранее в этом сюжете: Сборная Грузии по самбо из-за коронавируса не примет участие в ЧМ-2020