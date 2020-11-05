Москва, 5 ноября 2020, 14:14 — REGNUM С 5 ноября в зданиях правительства Москвы заработала система чекинов, сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.
Посетители и сотрудники прежде, чем войти в здание, должны будут зарегистрировать номер телефона. Способа регистрации два — при помощи смс и QR-кода.
«Это даст возможность оповещать их о возможном риске заражения коронавирусом», — поясняется в информации.
Такая система уже работает в ночных клубах, а также в некоторых заведениях общественного питания.