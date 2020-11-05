Нальчик, , 14:13 — REGNUM Жители Кабардино-Балкарии присоединились к всероссийской акции — написанию Большого этнографического диктанта. В 2020 году из-за пандемии коронавируса он проводился в очной форме лишь на одной площадке — в здании Национальной библиотеки республики.

В написании диктанта приняли участие около 50 желающих. Они ответили на 30 вопросов, в том числе общие для всех регионов России и десять — по истории и этнографии Кабардино-Балкарии. Для этого было отведено 45 минут.

«Приятно, что идея написания диктанта возникла и реализована в нашей стране. Наверное, это не случайно, потому Россия многонациональное государство, в составе которого более 190 народов. Но сегодня знание истории, культуры, традиций не только своего народа, но и ближайших соседей — важнейшее составляющее и национального единства, и межэтнического мира и согласия в нашей стране», — заявила председатель парламента КБР Татьяна Егорова.

Как сообщили организаторы акции в регионе, годом ранее в ней приняли участие более 3000 жителей Кабардино-Балкарии в возрасте от семи до 85 лет. С учетом того, что написать диктант можно в сети интернет до 8 ноября, организаторы надеются, что желающих принять в акции участие станет больше.