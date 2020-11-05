Москва, , 14:14 — REGNUM Зима 2020−2021 годов в России ожидается тёплой. Об этом 5 ноября заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По его словам, температура будет на уровне или выше показателей средних климатических значений.

«Прогнозы на долгие сроки имеют вероятностную подоплеку. Прогнозируется, что зима не будет холодной. В пределах нормы или выше нормы», — сказал Вильфанд.

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