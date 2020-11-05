Санкт-Петербург, , 14:22 — REGNUM В Петербурге начали штрафовать футбольных болельщиков за нарушение масочного режима.

Стадион Газпром Арена Дарья Драй © ИА REGNUM

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Как сообщили 5 ноября в объединенной пресс-службе петербургских судов, административному наказанию по части 1 статьи 20.31 КоАП РФ подвергся Михаил К. Петроградский районный суд установил, что 20 октября петербуржец пошел на «Газпром Арену» на Крестовском острове, чтобы посмотреть матч между командами «Зенит» и «Брюгге».

В 20:10 на секторе В105 Михаил К. присутствовал без средств индивидуальной защиты — маски. Каким образом это было установлено, не уточняется. На судебное заседание футбольный фанат не явился, суд же оштрафовал его на 4 тыс. рублей.